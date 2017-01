Hennepkwekerij ontmanteld in Zoetermeer, meerdere verdachten aangehouden

Hennepplanten (Archieffoto)

ZOETERMEER - In een huis aan de Penninghove in Zoetermeer is in de nacht van maandag op dinsdag een hennepkwekerij ontmanteld. Dat laat de politie weten.

Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Hoeveel is niet bekendgemaakt. In verband met brandgevaar heeft Stedin de elektriciteit afgesloten.



Hoe de politie de hennepkwekerij op het spoor kwam, is niet bekendgemaakt.



