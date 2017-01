IKEA roept strandstoel terug na beknellingen

(Foto: Omroep West)

DELFT - IKEA roept de strandstoel Mysingsö terug. Het bedrijf kreeg vijf meldingen over mensen die met hun vingers bekneld raakten. Klanten kunnen de strandstoel inleveren bij elk IKEA-woonwarenhuis. Daar krijgen zij dan het volledige aankoopbedrag terug.

Voor zover bekend zijn er geen meldingen over verwondingen in Nederland binnengekomen. De Mysingsö-strandstoel is sinds februari 2013 wereldwijd verkrijgbaar.



