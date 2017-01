Luchtkwaliteit Den Haag 'slechter dan normaal', RIVM waarschuwt

Smog in Den Haag. (Archieffoto Omroep West)

DEN HAAG - De luchtkwaliteit in Nederland is momenteel slechter dan normaal. Met name rond Den Haag en Rotterdam. Het RIVM waarschuwt voor smog.





Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en oudere mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Het

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan - samen met andere luchtverontreiniging - leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid.Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en oudere mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Het RIVM adviseert hen zware lichamelijke inspanning te vermijden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Door: Redactie Correctie melden