Michaëlla Krajicek naar kwartfinale gemengd dubbelspel Australian Open

DEN HAAG - Michaëlla Krajicek heeft zich dinsdag, op de Australian Open-tennistoernooi, geplaatst voor de kwartfinale van het gemengd dubbelspel.

De Haagse rekende met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen in de tweede ronde af met het Amerikaans/Zweedse koppel Raquel Atawo/Robert Lindstedt: 6-4 en 6-4.In de kwartfinale moeten Krajicek en Klaasen het opnemen tegen de Amerikaanse Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal uit Colombia.Het enkelspel in Melbourne was geen succes voor Krajicek. Ze sneuvelde al in de kwalificaties. In het vrouwendubbel strandde ze in de tweede ronde.