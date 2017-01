Duo aangehouden na diefstal scooter in Noordwijk

Archieffoto

NOORDWIJK - Een 17-jarige jongen uit De Zilk en een 18-jarige man uit Beemte Broekland (Gelderland) zijn maandagavond aangehouden vanwege het stelen van een scooter vanaf het Dompad in Noordwijk. De eigenaar van de scooter ontdekte de diefstal, omdat hij rond 20.30 uur gebonk hoorde. Toen hij poolshoogte nam, zag hij een van de jongens met zijn scooter weglopen.

Toen hij naar de jongen riep, liet die de scooter vallen en ging hij er vandoor. Een stukje verderop pikte de tweede verdachte op een scooter hem op. Daarna reden ze hard weg.



Gealarmeerde agenten zagen het duo korte tijd later rijden op de Nieuwe Offemweg. In de buddyseat van de scooter werden handschoenen, een schroevendraaier en verschillende schroeven ontdekt. De scooter is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.



