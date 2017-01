Ernstig ongeluk op A12: 'Met twaalf whisky achter het stuur, maar niet roekeloos gereden'

ZOETERMEER - De stomdronken Dave A. veroorzaakte in december 2015 een ernstig ongeluk op de A12 bij Zoetermeer, maar volgens zijn advocaat is er niet genoeg bewijs voor roekeloos rijden. 'Hij dronk te veel, maar is niet per se schuldig aan het ongeluk.'

Op 20 december 2015 stapt de 27-jarige Dave A. stomdronken in zijn BMW in Den Haag. 'Ik had een feestje gehad en dronk 12 whisky. Stomme fout natuurlijk, met alcohol achter het stuur', zegt A. in de rechtbank. Op de A12 bij Zoetermeer botst hij tegen een Suzuki Beide auto's tollen over de snelweg en knallen tegen de linkervangrail. De Suzuki schuift nog 700 meter door. De bestuurder, een alleenstaande vrouw met 5 kinderen, raakt gewond aan haar knie en schouder. 'Het is een wonder dat ik er levend uit ben gekomen' , zegt ze huilend in de rechtbank.Dave A. kruipt uit zijn BMW en loopt naar twee getuigen. Hij biedt hen 1000 euro om hem mee te nemen, weg van de plaats van het ongeluk. Ze weigeren en A. vlucht weg in de richting van het centrum van Zoetermeer. Getuigen verklaren dat kort na het ongeval tegen de politie. 'Ik kan me dat gesprek met die mensen niet herinneren', zegt A.Uiteindelijk wordt A. opgepakt door de politie. Hij is stomdronken, heeft drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. 'Dat is heel veel', zegt de rechter. 'Dat betekent dat je amper meer reageert. Snapt u wel wat dat betekent als je in de auto stapt?'Het is de derde keer dat A. met alcohol achter het stuur gepakt wordt. Ook in 2008 en 2010 veroorzaakt hij dronken een ongeval. Daarom eist het Openbaar Ministerie een zware straf: 9 maanden cel en een rijontzegging van 5 jaar.De advocaat van A. veegt de vloer aan met het verhaal van het OM. 'Is hij wel echt schuldig? Misschien is het slachtoffer wel in slaap gevallen achter het stuur? Er is geen technisch onderzoek gedaan, dus we weten eigenlijk niks.' Daarom vindt de advocaat ook dat er geen sprake is van roekeloos rijden.Over het feit dat A. is weggerend zegt de advocaat: 'Mijn cliënt heeft de andere auto nooit gezien, die lag 700 meter verderop. Had hij geweten dat daar een slachtoffer lag, dan was hij niet weggelopen.' Volgens de advocaat heeft A. teveel gedronken en mag hij alleen daar straf voor krijgen. 'En dan lijkt me een taakstraf op zijn plaats.'De rechter doet over 14 dagen uitspraak. De vraag is of de rechtbank meegaat in het verhaal van de advocaat dat roekeloos rijden niet te bewijzen is. Uit onderzoek blijkt dat rechters daar vaak mee worstelen