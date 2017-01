Weer bekend Haags restaurant in de problemen: inboedel It Rains Fishes geveild

Foto: Archief

DEN HAAG - Opnieuw lijkt een bekend Haags restaurant in problemen te verkeren. Het gaat om It Rains Fishes, aan het Noordeinde. De inventaris van het restaurant wordt donderdag in opdracht van de Belastingdienst geveild.





Niet eerste restaurant in problemen



Vorige week werd bekend dat ook het gerenommeerde restaurant Bistrot De La Place aan de Plaats in het centrum van Den Haag



De eigenaar daarvan, Marc Cruellas, zegt dat de hoge huur en personeelskosten hem te veel worden. Hij is op zoek naar een alternatieve locatie en hoopt binnenkort ergens anders, ook in het centrum, zijn zaak te heropenen.



Het visrestaurant stond al een paar maanden te koop. Volgens de website van de horecamakelaar die het restaurant in de verkoop heeft, willen de eigenaren een nieuwe uitdaging aangaan. De uitbaters van It Rains Fishes waren dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.