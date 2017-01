Hagenaar opgepakt voor inbraak in Delft

(Foto: Archief)

REGIO - De politie heeft maandagavond een 21-jarige Hagenaar aangehouden voor een inbraak in een huis aan de Timorstraat in Delft. Een tweede inbreker is nog niet gepakt.

De inbraak vond maandag rond 20.00 uur plaats in Delft. Een getuige belde 112 nadat hij gestommel in het huis had gehoord. Hij zag twee mensen na de inbraak naar hun auto rennen. De getuige probeerde de wagen te laten stoppen, maar moest opzij springen omdat het voertuig niet stopte.



De politie ging op onderzoek uit en zag de auto enige tijd later op de Kruithuisweg rijden. In het voertuig troffen agenten spullen aan die mogelijk gesloten waren uit het huis aan de Timorstraat. De 21-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden. Waar de andere inbreker is, is niet bekend.



