Triodus Kinderopvang uit Den Haag neemt dertien locaties Kern over

DEN HAAG - Dertien locaties van Kern Kinderopvang Randstad vallen vanaf 1 april 2017 onder Triodus Kinderopvang uit Den Haag. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend.

Het gaat om locaties in Den Haag en Pijnacker-Nootdorp. Zowel Kern Kinderopvang Randstad als Triodus Kinderopvang valt onder de SWKGroep.'De reden van deze verandering is dat de locaties van Kern Kinderopvang Randstad te ver uit elkaar liggen. Daarom hebben we besloten om ze bij andere kinderopvanglocaties van SWKGroep onder te brengen', legt een medewerker van SWKGroep uit.In totaal heeft Kern Kinderopvang Randstad zo'n vijftig locaties. De overige locaties worden ook onderverdeeld over bij SWKGroep aangesloten kinderopvanglocaties.Volgens de organisatie worden de contracten van alle medewerkers een-op-een overgenomen. Ook de tarieven en openingstijden van de opvang blijven gelijk in 2017. Of er eventuele veranderingen na dit jaar worden doorgevoerd, kon de medewerker niet zeggen.Triodus Kinderopvang ging in oktober 2014 failliet . De oorzaak hiervan waren de hoge huisvestingskosten. Meteen na het faillissement werd bekend dat het bedrijf een doorstart maakte als onderdeel van SWKGroep.