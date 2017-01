Man aangehouden voor inbraak huis Nootdorp

Archieffoto

NOOTDORP - Een 22-jarige man uit De Meern is maandag aangehouden in verband met een inbraak in een huis in de Laan van Floris de Vijfde in Nootdorp.

Een buurtbewoner had de auto van de inbreker met gedoofde lichten zien wegrijden bij het huis. Dat vond hij verdacht. Helemaal omdat hij de auto nooit eerder daar in de buurt had gezien.



Op basis van de gegevens die hij doorbelde, kon de politie de verdachte aanhouden. De 22-jarige man is naar het politiebureau gebracht en wordt verhoord.



