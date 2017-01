Autistische man vermist

DEN HAAG - De politie is in het Haagse stadsdeel Loosduinen op zoek naar een 28-jarige autistische man, die al sinds maandagavond vermist wordt. De man, van Chinese afkomst, is het laatst gezien bij de woongroep voor verstandelijk gehandicapten van Middin aan de Binnenklingen op Kijkduin.

De vermiste man is rond 18.00 uur vertrokken vanaf de Binnenklingen. Hij is autistisch en kan moeizaam contact leggen met buitenstaanders. Hij kan angstig reageren. Mensen die hem zien wordt verzocht 112 te bellen.Zijn signalement is via burgernet verspreid. De 28-jarige Avery is ongeveer 1,80 meter, heeft bruine ogen en kort zwart haar. Hij heeft littekens op zijn handen en onderarmen en draagt een zwarte jas met capuchon.Mogelijk is Avery door derden meegenomen. De recherche vraagt omwonenden of ze misschien vreemde voertuigen of personen die zich verdacht gedroegen hebben gezien rond de Binnenklingen.