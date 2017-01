Schappen vol shampoo gestolen bij OP=OP Voordeelshop Rijswijk

RIJSWIJK - Bij de OP=OP Voordeelshop in Rijswijk wordt tot twee keer toe een compleet schap vol shampoo leeg geroofd. Er zijn drie verdachten bij betrokken, waarvan één man beide keren is te zien. De totale buit is tussen de 900 en 1000 euro waard.

De eerste diefstal is op donderdag 3 november. Twee mannen komen binnen en lopen eerst wat door de winkel. Op het moment dat de kust veilig is, slaan ze toe. Ze laden een tas vol met shampoo en lopen daarmee de winkel uit.Op woensdag 23 november zijn er opnieuw twee mannen in de winkel. Mogelijk is één van hen dezelfde als op 3 november. Ook nu lopen ze eerst wat rond en dan laden ze opnieuw een tas vol shampoo. Er gaat een handdoek overheen, zodat de buit niet meer is te zien. Vervolgens tillen ze samen de zware tas naar buiten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem