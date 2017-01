Dief grist armband mee vanaf toonbank Cash Converters

DEN HAAG - Bij Cash Converters aan de Prinsegracht in Den Haag komt op woensdag 21 december een man binnen. Hij heeft interesse in een armband ter waarde van 1200 euro. Uiteindelijk rent hij er mee de winkel uit zonder te betalen.

De diefstal is duidelijk vastgelegd op bewakingsbeeld. Daarop is te zien dat de man bij de toonbank staat en dat de medewerker hem de armband toont. Hij bekijkt het sieraard en rent er ineens mee naar buiten. De medewerker gaat achter hem aan.Ze rennen via de Prinsegracht naar de Lange Lombardstraat. Vervolgens gaat de dader de Lage Nieuwstraat in. De medewerker spreekt een automobilist aan en samen weten ze de dief in te sluiten. Hij roept ‘kom dan!’ en haalt iets glimmends tevoorschijn. Dan besluiten de twee om de man te laten lopen. Hij vlucht richting de Brouwersgracht.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem