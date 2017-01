iPhone 7 Plus gestolen bij straatroof Tulpstraat Rijswijk

De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

RIJSWIJK - Terwijl een 18-jarige jongen over al Whatsappend over straat loopt, wordt plotseling zijn telefoon vastgepakt. Er ontstaat een worsteling waarbij het de straatrover lukt om zijn iPhone 7 Plus te stelen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.



De jongen loopt op dinsdag 22 november rond 15.30 uur door de Tulpstraat in Rijswijk. Dan ziet hij dat er vanuit de Haagse Oudemansstraat een man op hem af komt lopen. Die pakt plotseling de telefoon vast en probeert hem uit zijn handen te trekken. De jongen wil zijn telefoon natuurlijk niet loslaten en verzet zich, maar dan wordt hij ernstig bedreigd.



De dader begint hem ook te slaan en daardoor valt het slachtoffer op de grond. En dat is ook het moment dat hij zijn telefoon loslaat. De dief rent ermee weg richting de Oudemansstraat. Het slachtoffer gaat achter hem aan maar raakt hem bij de Paets van Troostwijkstraat kwijt. Een camera legt de vluchtende verdachte nog wel vast.



Camerabeelden



De man is gefilmd terwijl hij richting de Tulpstraat loopt. Twee minuten later komt hij rennend terug. Het gaat om een licht getinte man van 19 tot 22 jaar oud en 1.85 tot 1.90 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donker groene zomerjas van het merk Moncler, een zwarte joggingbroek en een lichtkleurige pet



Herkent u de verdachte?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

De jongen loopt op dinsdag 22 november rond 15.30 uur door de Tulpstraat in Rijswijk. Dan ziet hij dat er vanuit de Haagse Oudemansstraat een man op hem af komt lopen. Die pakt plotseling de telefoon vast en probeert hem uit zijn handen te trekken. De jongen wil zijn telefoon natuurlijk niet loslaten en verzet zich, maar dan wordt hij ernstig bedreigd.De dader begint hem ook te slaan en daardoor valt het slachtoffer op de grond. En dat is ook het moment dat hij zijn telefoon loslaat. De dief rent ermee weg richting de Oudemansstraat. Het slachtoffer gaat achter hem aan maar raakt hem bij de Paets van Troostwijkstraat kwijt. Een camera legt de vluchtende verdachte nog wel vast.De man is gefilmd terwijl hij richting de Tulpstraat loopt. Twee minuten later komt hij rennend terug. Het gaat om een licht getinte man van 19 tot 22 jaar oud en 1.85 tot 1.90 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donker groene zomerjas van het merk Moncler, een zwarte joggingbroek en een lichtkleurige petBel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem

Door: Team West Correctie melden