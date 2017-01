Inbreker steelt voor duizenden euro’s aan gereedschap uit bouwpand Den Haag

DEN HAAG - Een inbreker die toeslaat in een pand dat wordt verbouwd, denkt dat hij zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Hij knipt verschillende kabels van camera’s door zodat ze niets meer opnemen, maar vergeet er één, zodat er hele duidelijke beelden van hem zijn.

De man breekt in de nacht van zondag 20 november in bij het pand aan de Haagse Torenstraat. Hij neemt voor duizenden euro’s aan gereedschap, deurbeslag, kranen, haspels en bouwlampen mee. De politie vermoedt dat er een voertuig heeft klaargestaan om alles mee te nemen.Op de enige camera die nog werkt, is de man duidelijk te zien. Hij sluipt letterlijk door het pand.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem