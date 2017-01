65-jarige man in scootmobiel mishandeld in Leiden

LEIDEN - Vanuit het niets krijgt een 65-jarige Leidenaar in een scootmobiel een klap op zijn hoofd. Hij raakt buiten bewustzijn en weet niet precies wat er gebeurd. De politie is daarom dringend op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer is op dinsdag 10 januari tussen 15.00 en 16.00 uur in zijn scootmobiel onderweg naar een afspraak bij het Alrijne ziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden. Hij rijdt onder het spoor door over de Oegstgeesterweg en gaat linksaf de Boerhaavelaan in. Halverwege die straat komt hij er achter dat hij verkeerd is gereden. Ter hoogte van de Van Swietenstraat keert hij om.Plotseling wordt hij hardhandig vastgepakt en op zijn achterhoofd geslagen. Meneer kan niet zien wie hem aanvalt en raakt even buiten bewustzijn. Als hij bijkomt, is er niemand meer te zien. Hij rijdt door naar het ziekenhuis waar hij versuft aankomt en aan zijn verwondingen wordt behandeld.Er blijkt niets te zijn gestolen, dus de politie tast in het duister over het motief voor deze mishandeling. Het slachtoffer heeft amper iets gezien van zijn belager. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. De persoon droeg in ieder geval een blauwe pet.Mogelijk heeft u die dinsdagmiddag 10 januari iets gezien dat met deze mishandeling te maken kan hebben. Misschien heeft er een persoon met een blauwe pet rondgehangen in de buurt van de Boerhaavelaan en is dat opgevallen. Alle informatie is welkom bij de recherche.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem