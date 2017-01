Tas gestolen uit bestelbus in Wagenstraat Den Haag

DEN HAAG - Terwijl een vrouw bezig is om spullen uit haar bestelbus te laden, wordt uit diezelfde bestelbus haar tas gestolen. De diefstal is gefilmd door een bewakingscamera.

Op vrijdag 4 november parkeert de vrouw haar bus in de Wagenstraat. Nadat ze klaar is met uitladen, ziet ze dat haar tas uit de auto is gestolen. Op bewakingsbeelden is goed te zien wat er is gebeurd.Op het moment dat de vrouw achterin de bus bezig is, komt er een man aanfietsen. Hij zet zijn fiets weg, kijkt goed om zich heen en opent de voordeur van de bus. Met de tas van de vrouw gaat hij er vandoor. Vlak nadat de dief weg is, ontdekt de vrouw de diefstal al.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem