Gevaarlijk afslankmiddel verkocht: doorzoeking huis in Den Haag

De inbeslaggenomen producten. Foto: NVWA

DEN HAAG - De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft twee mensen opgepakt vanwege de handel in verboden afslankproducten. Bij het doorzoeken van huizen in Nijmegen en Den Haag namen rechercheurs verpakkingen oplostabletten van het merk Emtea in beslag. Daar zit de gevaarlijke stof sibutramine in.

Sibutramine is een geneesmiddel dat in 2010 van de markt werd gehaald omdat de stof bij sommige gebruikers ernstige bijwerkingen veroorzaakte. In oktober vorig jaar waarschuwde de NVWA consumenten voor het gebruik van de afslankproducten. Een aantal consumenten meldde zich daarna met bijwerkingen zoals hartklachten, angsten en een droge mond.



Volgens de NVWA worden de verboden middelen vooral online verkocht via Facebook, Instagram en veilingsites.



