Proefspelers hopen snel aan de slag te kunnen bij ADO

DEN HAAG - Guyon Fernandez, Donny Gorter en Jan Wuytens hebben hun eerste training achter de rug bij ADO Den Haag. Het drietal is clubloos en probeert een contract te verdienen bij de nummer vijftien van de eredivisie. 'Aan het einde van de week hoop ik duidelijkheid te hebben. Ik kijk er heel positief tegenaan', aldus Fernandez.

Guyon Fernandez droeg dinsdagmiddag voor het eerst sinds 2008 weer de kleuren van ADO. De aanvaller werd opgeleid in Den Haag, maar brak nooit door. Via omzwervingen bij Excelsior, Feyenoord, PEC Zwolle, NAC Breda, het Australische Perth Glory en Stal Dniprodzerzjinsk in Oekraïne is de Hagenaar nu weer terug bij de club waar zijn profloopbaan begon. 'Ik zou best snel al kunnen spelen. Natuurlijk kom je liever met wedstrijdritme ergens binnen, maar het voelt goed.'Fernandez zit net als Jan Wuytens al geruime tijd zonder club. Het contract van de Belgische verdediger werd deze zomer ontbonden bij AZ. In Alkmaar kon Wuytens, mede door blessures, de hoge verwachtingen nooit waarmaken. In zijn laatste twee seizoenen bij AZ kwam de 31-jarige linkspoot slechts tot vijf competitiewedstrijden. 'Ik was op een leeftijd dat ik graag een buitenlands avontuur wilde meemaken. Dat is niet gekomen en dan moet je schakelen. Als ADO dan komt, twijfel je niet.'Donny Gorter is pas sinds december werkloos. De voormalig linksback van NAC en AZ kwam het afgelopen half jaar maar twee duels in actie voor Viborg FF, de hekkensluiter van de Deense competitie. 'Ik denk dat ADO een hele mooie club is. We zullen zien wat eruit komt. Natuurlijk hoop ik op een contract.'Het drietal speelt dinsdagavond niet mee in de oefenwedstrijd tegen Westlandia. Abel Tamata, de verdediger die al langer op proef is, zal wel in actie komen.