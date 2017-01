Varend Corso krijgt misschien toch andere route

WESTLAND - Het Varend Corso Westland krijgt misschien toch weer een andere route. Dat bevestigt woordvoerder Jan Verheij aan Omroep West. Vorige week werd bekend dat de Westlanddag verplaatst wordt van zaterdag naar zondag, zodat er ruimte in het schema was om dit jaar ook door Den Haag te kunnen varen. Daar ontstond veel ophef over.

Veel Westlanders waren boos om het aangepaste programma . Zij wilden hun populaire zaterdag niet kwijt. Ook was er protest omdat het corso zelfs helemaal niet meer langs Maasland en Maassluis zou varen.Den Haag was juist heel blij met de nieuwe route . De stad doet dit jaar voor het eerst mee aan het corso. De gemeente stelde daarvoor 25.000 euro beschikbaar. Nu is het toch mogelijk dat de boel weer helemaal omgegooid wordt.Verheij vertelt dat er dinsdag spoedberaad is over de route, hij ontkent echter dat het iets te maken heeft met alle ontstane reuring. 'Technische onmogelijkheden' zouden ervoor zorgen dat er opnieuw naar de route gekeken moest worden. Hij kon niet zeggen wat deze onmogelijkheden waren.'We moeten kijken naar wat de mogelijkheden zijn. De route kan inderdaad veranderen, maar als dat gaat gebeuren, kunnen we nu nog niet zeggen hoe dat dan precies is.' Het zou dus wel kunnen dat Maasland en Maassluis er dan toch weer bij zijn deze zomer, of dat de Westlanddag weer naar de zaterdag gaat. Vanavond laat hoopt de organisatie meer duidelijkheid te hebben.