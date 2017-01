Thorbecke-monument geplaatst op Lange Voorhout Den Haag

Foto omroep west

DEN HAAG - Op het Lange Voorhout in Den Haag is dinsdagmiddag het Thorbecke-monument geplaatst, maar nog niet onthuld. Tien jaar geleden werd door het toenmalige VVD-gemeenteraadslid Thessa Oosterholt een voorstel ingediend voor een monument voor de staatsman Thorbecke. Amsterdam had al een monument maar de regeringsstad Den Haag niet.





Thorbecke leidde drie keer een kabinet. Hij overleed op 4 juni 1872 in Den Haag.





Het monument zal op 11 februari worden onthuld in aanwezigheid van premier Mark Rutte. Het monument is ontworpen door kunstenaar Thom Puckey. Johan Rudolph Thorbecke was een Nederlands staatsman van liberale signatuur. Als voorzitter van een Grondwetscommissie was hij in 1848 de grondlegger van onze parlementaire democratie.