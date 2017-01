Rolstoeltennisster Monique Kalkman uit Alphen in eregalerij wereldtennisbond

Bron: ANP, Foto: Cor Mulder

ALPHEN AAN DEN RIJN - Monique Kalkman-Van den Bosch uit Alphen aan den Rijn heeft een plek gekregen in de Hall of Fame, de eregalerij van de wereldtennisbond. De 52-jarige rolstoeltennisster won drie keer goud op de Paralympische Spelen (1992: enkelspel en dubbelspel, 1996: dubbelspel) en tweemaal zilver (1988: enkelspel, 1996: enkelspel).

De voormalig nummer één van de wereld won zeventien grandslamtoernooien (6x British Open, 5x French Open, 4x US Open, 2x Australian Open) en werd vier keer wereldkampioen (1992, 1993, 1994 en 1995).



Ook werd ze acht keer met Oranje wereldkampioen landenteams en veroverde Kalkman in 1984 paralympisch goud als tafeltennisster.



Ereburger



Na de Olympische Spelen in Atlanta (Verenigde Staten) beëindigde Kalkman, die ereburger van Alphen aan den Rijn is, haar imposante carrière. Daarna begon het tijdperk Esther Vergeer.



Op veertienjarige leeftijd werd Kalkman getroffen door kanker. Als gevolg daarvan kreeg ze een dwarslaesie en belandde ze in een rolstoel.



