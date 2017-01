Kiezers uit de Leidse Kooi: van rood naar boos #TK2017

LEIDEN - 'Heb je nog wel vertrouwen in de politiek?' Deze vraag stelden we aan de inwoners van de Leidse wijk De Kooi. Traditiegetrouw is deze oude volkswijk een PvdA-bolwerk, maar sinds de afgelopen verkiezingen heeft de PVV de grootste aanhang.

Ze beloven van alles, maar komen niets na Bewoners Leidse Kooi

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart gaat Omroep West regelmatig in De Kooi op bezoek om de stemming te peilen over ‘hete’ hangijzers in de verkiezingsstrijd. Daarnaast geeft de Kooise hobbydichteres Mathilda Janssen haar visie op een onderwerp. In deze aflevering gaat het over premier Mark Rutte.De buurtbewoners gingen altijd trouw naar de stembus en kleurden over het algemeen het vakje PvdA of SP rood, maar nu kan de politiek niet meer zo boeien. ‘Ze beloven van alles, maar komen niets na', horen we regelmatig in de wijk. 'Het geld zou teruggaan naar de ouderen, er zou meer geld voor de zorg komen en er zou meer blauw op straat komen. Daar is allemaal niks van terechtgekomen.’Dus is het nog maar de vraag of mensen gaan stemmen. Tot de verkiezingen houden wij onze eigen (willekeurige maar tegelijk illustratieve) peiling in De Kooi. En doen daarvan verslag op radio, tv en internet.