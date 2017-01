Haagse Club Westwood bestaat halve eeuw: 'Vroeger hadden we echt kakkers hier, nu ook hipsters'

DEN HAAG - De Haagse discotheek Club Westwood bestaat in 2017 maar liefst 50 jaar. Ondanks allerlei voorbijkomende trends en een veranderend publiek weet de club al die jaren te overleven. De Westwood viert dit jaar groot feest en is nog lang niet van plan te stopppen. Komend weekeinde is de aftrap van alle festiviteiten.

Menig Hagenaar heeft mooie herinneringen aan de horecazaak, waar velen hun eerste dansje waagden of zelfs voor het eerst met iemand hebben staan 'snavelen'. Hoewel de discotheek al jaren aan de Laan van Poot zit, is 'sociëteit Westwood' lang geleden op een andere plek gestart.'De Westwood is ooit begonnen in Meer en Bosch, vlakbij waar nu het restaurant zit', vertelt Vincent Marshall aan Omroep West. Hij runt, samen met zijn oom Douglas Marshall, de discotheek. 'We begonnen in een soort theehuis, maar dat was na drie maanden al te klein. Toen zijn we verhuisd naar de naastgelegen wagenschuur, daar konden 150 man in.'Maar ook die locatie was al snel te klein. Na drie jaar moest de Westwood op zoek naar een alternatief, zegt Marshall. 'Toen kwamen we terecht op het voormalige Milva kamp aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Dat was een voormalig militair kamp, waar een oud gebouw bleef staan. Dat was de gevangenis.'En ook daar was het al snel een volle bak. 'We hebben daar van 1972 tot 1992 gezeten. Dat waren echt de hoogtijdagen. Soms waren we vier dagen in de week open.' Helaas gooiden nieuwbouwplannen roet in het eten. Op de plek van het Milva kamp zou een woonwijk verrijzen.'Toen zijn we in overleg met de gemeente Den Haag het pand aan de Laan van Poot gaan bouwen. En daar zitten we nu precies 25 jaar', zegt Marshall trots. 'We hebben op vrijdag een vaste clubavond en op zaterdag is er ook altijd iets, maar dat is niet altijd open voor publiek. Soms is het afgehuurd, de andere keer is er een classic party. We zijn soms ook op andere dagen open, bijvoorbeeld voor schoolfeesten.'Maar terwijl de afgelopen decennia veel clubs de deuren sloten of van naam veranderden, is de Westwood nog steeds blijven bestaan. Hoe hebben ze dat geflikt? 'Nou ja, er is niet zo heel veel veranderd', zegt Marshall. 'We hadden vroeger een heel streng deurbeleid, maar tegenwoordig valt dat wel mee. Er zijn weinig problemen en er is altijd een goede sfeer. Vroeger hadden we echt kakkers hier, maar nu overlapt het elkaar met hipsters enzo. Dus kunnen we wat minder streng zijn. Maar nog steeds geldt dat je wel moet passen in onze zaak.'De discotheekeigenaren hebben nog een geheim. 'We gaan altijd met de tijd mee, maar trends die snel vervliegen laten we passeren. Dus we gaan niet ineens alles wit maken, omdat het dan ineens een trend is.' Een vast ankerpunt in het bestaan van de Westwood zijn de classicparty's.'Die worden georganiseerd door Hans Wiesman, die is nog steeds de voorzitter', zegt Vincent Marshall. Komende zaterdag is er dus weer zo'n classic party: een speciale editie om het jubileum luister bij te zetten en, zoals altijd, alleen op uitnodiging. 'We zetten dan een grote tent op en LUV komt optreden. Niet meer met Patty Brard, maar wel met Marga, José en Ria', klinkt het enthousiast. Ook DJ Marcello komt draaien. 'Die kent iedereen nog uit de jaren '90, van de iT in Amsterdam.'Ook een andere legendarische DJ komt zijn kunsten vertonen: Bart Eeken, alias DJ Bertus. 'Die draait hier al jaren', vertelt de eigenaar van de Westwood. 'En de Caipi Boys komen ook nog cocktails shaken. Dus het wordt vast heel gezellig.' Druk wordt het waarschijnlijk ook, maar een schatting kan Marshall niet maken. 'Dat durf ik niet te zeggen', lacht hij. 'Een hoop, laten we het daar op houden.' Wie wil komen moet zich eerst aanmelden op de website van de discotheek.De oudste bezoeker van de classic party is komend weekend waarschijnlijk boven de 70. 'Ik denk wel 75 ofzo', zegt hij. Mogen oudere bezoekers hun rollator meenemen? 'Haha, dat kan. Maar ze moeten er wel rekening mee houden dat er hier wat opstapjes zijn.'Met de festiviteiten van komend weekeinde is de viering van het jubileum nog niet voorbij. 'Deze zomer hebben we een strandfeest bij Barbarossa. Dan doen we weer de tijdmachine, waarbij een DJ elk half uur muziek uit een ander decennium draait', zegt Marshall. 'En in september hebben we een festival op de parkeerplaats. Met een groot podium.' Wie daar op staan, wil hij niet zeggen. 'Dat is nog geheim en maken we in de loop van het jaar bekend.'Als het aan Vincent Marshall ligt, kan de Westwood zeker nog vijftig jaar mee. 'Op naar de volgende vijftig? Dat lijkt mij wel', klinkt het enthousiast. 'We hebben nog genoeg plannen. Maar geen zorgen, de vaste clubavonden en de feestavonden zullen we altijd behouden.'