De mannen van Piepschuim: 'Zo doen we dat hier'

Piepschuim komt met nieuwe voorstelling 'Zo doen we dat hier'

DEN HAAG - 'Zo doen we dat hier' is de titel van de nieuwe voorstelling van het cabarettrio Piepschuim. Het stuk gaat donderdag 26 januari in theater Diligentia in Den Haag in premiere. Voorafgaand aan die grote dag, schuiven de heren aan bij Debby en Gregor.

De titel ´Zo doen we dat hier´ suggereert dat de mannen van Piepschuim hun publiek even haarfijn willen uitleggen hoe je je in de samenleving moet gedragen. Lekker actueel in het licht van de maatschappelijke discussie over normen en waarden. Maar niets van dat alles. Piepschuim blijft juist verre van politiek.



Kleine problemen

De vierde show van Piepschuim is een muzikaal en energiek programma 'over jou, mij, ons dus zonder belerend te zijn´. ´Dichtbij huis, in de achtertuin met een kopje thee of een goed glas bier. De voorstelling gaat grote thema’s en kleine problemen, op het snijvlak van muziek, cabaret en theater', zegt Robbert.



In de voorstelling is er niet alleen ruimte voor poetische teksten, virtuoze muziek, maar ook sprekende mimiek en een verrassend dansje. Voor deze voorstelling werkte Piepschuim samen met Karel de Rooij, bekend van Mini & Maxi.



Vlieguren

Piepschuim bestaat uit Neerlandicus/taalfilosoof Cor Burger, bassist/basgitarist Jacco Westeneng en saxofonist Robbert Koekoek. In 2010 begon Piepschuim met zijn eerste theatertournee met de voorstelling Opgenomen. Inmiddels maakt de groep het publiek in theaterzalen in Nederland en België aan het lachen. Piepschuim treedt ruim 120 keer per jaar op in heel Nederland.



Oh en als je je al het hele stukje afvraagt waarom Piepschuim Piepschuim heet en hoe dit trio aan deze naam komt... kijk dan even de video terug.



Door: Redactie Debby en haar Mannen Correctie melden