Man bedreigt Leidenaar met mes en steelt iPod

Bron: ANP, Foto: Andrew Gombert

LEIDEN - Een 27-jarige man uit Leiden is maandagavond in zijn gemeente beroofd van zijn iPod. Dat meldt de politie dinsdag.

Het slachtoffer liep rond 20.00 uur op het Maansteenpad. Daar werd hij aangesproken door een man. Deze bedreigde de Leidenaar met een mes en eiste geld. Het slachtoffer had geen geld bij zich en moest daarom zijn Ipod afgeven.



Daarna vluchtte de dader weg. De politie zoekt getuigen van het voorval. De dader is een blanke man die ongeveer 20 jaar oud is. Hij droeg een zwarte jas met een opdruk van een landenvlag op de borst.



