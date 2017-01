Vermiste autistische man weer terecht

Archieffoto

DEN HAAG - De 28-jarige autistische man uit Den Haag - die sinds maandagavond vermist was - is weer terecht. Dat meldt een politiewoordvoerder. Waar hij is gevonden en hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen.





Ook werd zijn signalement via burgernet verspreid. De recherche hield de mogelijkheid open dat de man door derden was meegenomen.

De man - van Chinese afkomst - was maandag rond 18.00 uur voor het laatst gezien bij de woongroep voor verstandelijk gehandicapten van Middin aan de Binnenklingen op Kijkduin. De politie ging in het Haagse stadsdeel Loosduinen op zoek naar de 28-jarige man Ook werd zijn signalement via burgernet verspreid. De recherche hield de mogelijkheid open dat de man door derden was meegenomen.

Door: Redactie Correctie melden