Gedenksteen voor Rijswijkse 'parkwachter' Martin uit Cromvlietpark verdwenen

De gedenksteen in het Cromvlietpark. (Foto: Lindy de Klerk)

RIJSWIJK - In de jaren '70 was hij een bekend gezicht in de buurt: de jonge Martin de Klerk. Als vrijwillige 'parkwachter' in het Rijswijkse Cromvlietpark paste hij elke dag op de kinderen tot zij rond etenstijd weer naar huis gingen. In december werd er een gedenkteken voor hem geplaatst, maar dat is sinds 19 januari verdwenen. De gemeente, die de grote kei met daarop een gedicht van Martin's moeder heeft geplaatst, weet niet waar het is.

'Zo tussen 1972 en 1977 paste mijn vader op de buurtkinderen, nadat hij zelf al eens een potloodventer de buurt uit joeg,' aldus Martin's dochter Lindy de Klerk. 'Toen werd de wijk rondom het park nog gezien als een beetje schichtig.'



Het gedenkteken, een grote zwerfkei, werd op 19 december vorig jaar geplaatst na overleg met de gemeente Rijswijk. De moeder van Martin en oma van Lindy, de 88-jarige Willy Vernes, had op die manier toch nog een manier om haar zoon te herdenken. Hij overleed in 2009. Omdat de familieverhoudingen gecompliceerd lagen werd toen besloten de as van Martin te verdelen tussen een aantal familieleden.



Verdwenen



De kei met daarop een persoonlijk gedicht over Martin is sinds 19 januari, precies een maand na plaatsing, spoorloos. De gemeente Rijswijk heeft het gedenkteken in ieder geval niet verwijderd. De familie hoopt dat de kei gevonden wordt. 'Vooral voor mijn grootmoeder,' vertelt de Klerk. 'Ze is nu 88 jaar, het zou zo fijn zijn als ze dat stukje van haar zoon toch weer dichtbij zou hebben.'