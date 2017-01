Grondstoffenmakelaar in Den Haag: ‘Wat voor de een afval is, is voor de ander een product.’

Afvallstoffen makelaar

DEN HAAG - We moeten minder afval weggooien. Het kabinet wil dat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich daar harder voor in gaan zetten. Daarom ondertekenen zij dinsdag het grondstoffenakkoord. De gemeente Den Haag heeft al concrete maatregelen genomen door het aantrekken van een grondstoffenmakelaar.

Gerko Brouwer is grondstoffenmakelaar van de gemeente Den Haag. Hij heeft in kaart gebracht welke stoffen in bedrijventerrein de Binckhorst worden geproduceerd en wat voor afval daaruit ontstaat.



'Een grondstoffenmakelaar probeert afval opnieuw in te zetten als product', legt Brouwer uit. Wat voor de een afval is, is voor de ander een product. Ik probeer bedrijven aan elkaar te koppelen als een soort bemiddelaar.'



Een voorbeeld is bierbrouwer De Kompaan op de Binckhorst die een samenwerking aangaat met bakker Lekker Brood op de Herengracht. 'De Kompaan gebruikt graan in hun brouwproces en daar ontstaat bierbostel uit. Dat is afval voor De Kompaan en wordt weggegooid of als veevoer gebruikt. Maar ik heb de link gemaakt met een bakker, omdat hij bierbostel kan gebruiken als grondstof voor brood.'



Bakker Ad Overgaag van bakkerij Lekker Brood heeft wel oren naar de samenwerking. 'Bierbostel is harstikke lekker en gezond. Voor De Kompaan is het een restproduct maar voor ons een beginproduct. Het is dus een samenwerking waar je niet aan voorbij kan gaan.'



Volgens Overgaag smaakt 'brouwbrood' niet naar bier. Het heeft wel een zoete smaak door de mout die erin zit.'



Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) van de gemeente Den Haag is blij met de grondstoffenmakelaar. 'We hebben in Den Haag op de Binckhorst in kaart gebracht wat voor grondstoffen er allemaal in omloop zijn. Dan gaat het over hout, beton, asfalt maar dus ook bierproducten. De grondstoffenmakelaar kan met de kennis die hij heeft bedrijven met elkaar in contact brengen zodat zij mogelijk nieuwe dingen kunnen maken. Dat zorgt allemaal voor minder afval.'