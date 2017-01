Chaos op het spoor rond Leiden, treinverkeer ernstig ontregeld

LEIDEN - Het treinverkeer rond Leiden is dinsdagavond flink verstoord. Tussen Leiden Centraal en Schiphol Airport rijden geen treinen door een defecte bovenleiding. En ook tussen Leiden en Alphen aan den Rijn ligt het treinverkeer stil.

De extra reistijd loopt op tot meer dan één uur. Reizigers tussen Leiden en Amsterdam/Schiphol wordt aangeraden om te reizen via Haarlem. De storing tussen Leiden en Schiphol duurt nog tot 02.00 uur woensdag.Tussen Leiden en Alphen aan den Rijn rijden geen treinen nadat een schip tegen een spoorbrug is gevaren . Reizigers richting Utrecht en Gouda kunnen omreizen via Den Haag Centraal. De NS heeft stopbussen ingezet tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Rond 21.00 uur verwacht de NS dat de treinen weer gaan rijden.Eerder op dinsdagmiddag reden er ook geen treinen tussen Den Haag HS en Delft na een brandmelding. De treinen rijden daar inmiddels weer.