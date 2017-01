Hospitality robots nemen Science Centre over

DELFT - Een robot die je jas aanneemt, je koffie inschenkt of je aanmoedigt om je vuilnis weg te gooien. Ze kunnen het allemaal. Een team van robots heeft het Science Centre van de TU Delft overgenomen. Een groep studenten die de minor Robotica doen heeft deze gebouwd.

'Je bent er wel de volle zes maanden mee bezig, maar als je het eindresultaat ziet is het wel heel gaaf', vertelt Dirk-Jan Boomstra. Hij heeft samen met zijn teamgenoten een host-robot gebouwd die gasten van het Science Centre ontvangt, meeloopt naar de garderobe, of een kaart laat zien van het gebouw. Dirk-Jan en zijn teamgenoten zijn nu vijf maanden bezig met de minor, maar ze zouden graag nog even door willen: 'We hebben nog een paar schoonheidsfoutjes waar we eigenlijk nog een paar maanden aan zouden willen werken. Misschien gaan we dat ook wel doen.'Arjan Buyserd heeft samen met zijn teamgenoten een robot gemaakt die drinken inschenkt en het via een treintje naar je toe komt brengen. De hele constructie is doorzichtig, zodat je kunt zien wat er gebeurt: 'Hij serveert warme én koude dranken. Door middel van een barcode op je bon kun je deze aan tafel scannen en dan komt het drinken naar je toe.'De robots zijn nu alleen nog te zien in het Science Centre, maar dat robots steeds meer gaan voorkomen in het dagelijks leven zien de studenten ook: 'Het is steeds normaler om een robot ergens voor in te zetten. Je ziet nog niet zo vaak dat robots echt een sociale functie hebben zoals die van ons, maar dat is wel de toekomst', vertelt Arjan.