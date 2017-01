Bewoners Morsstraat niet tevreden met experiment weghalen fietsenrekken

Foto: Giovanni van Wagtendonk

LEIDEN - Bewoners van de Morsstraat in Leiden zijn niet tevreden met het experiment om geen fietsenrekken in de straat neer te zetten. Veel bewoners parkeren hun fiets gewoon op de stoep en vinden de kans op diefstal erg groot omdat de fiets nergens aan vastgezet kan worden.

Sinds drie weken zijn er geen fietsenrekken meer op de Morsstraat in Leiden. De gemeente wil testen waar mensen hun fietsen neerzetten wanneer er geen fietsenrekken meer zijn. De Morsstraat in Leiden is een belangrijke, smalle toegangsweg naar het winkelcentrum en het is er altijd druk. De gemeente hoopt dat door het weghalen van de rekken er minder fietsen op de stoep worden geparkeerd. Linda van Heugten van de gemeente laat weten dat uit de eerste tellingen blijkt dat er inderdaad minder fietsen staan. 'Uit de tellingen komt dat er een kwart minder mensen hun fiets nu parkeren op de Morsstraat en gelukkig blijkt ook dat er niet meer fietsen in de zijstraten terecht zijn gekomen.'



Toch zijn er veel bewoners die wel gewoon hun fiets op de stoep neerzetten. 'Ik weet niet wat het idee was van de gemeente maar als je in deze straat woont heb je niet echt een andere optie om je fiets neer te zetten. Het is niet zo dat de woningen in deze straat zo groot zijn dat je gemakkelijk je fiets in je gang kan zetten', zegt een van de bewoners. Anderen vinden het vooral irritant dat er geen rekken meer zijn waar zij hun fiets aan vast kunnen maken. 'Het wordt zo wel heel makkelijk om mijn fiets te jatten', zegt één van de bewoners.



Fiets vervangen door auto





De gemeente kreeg ook klachten over geparkeerde auto's. Nu de fietsenrekken zijn weggehaald is er namelijk ruimte vrijgekomen om een auto te parkeren. Vooral bij de coffeeshop in de straat wordt er ondanks het parkeerverbod regelmatig geparkeerd. De gemeente verzamelt alle klachten van buurtbewoners en ondernemers en zal aan het einde van het experiment besluiten welke maatregelen ze in de straat zullen nemen.