Bloemenwinkel Bodegraven overvallen

Politie (archieffoto)

BODEGRAVEN - In Bodegraven is de bloemenwinkel De Klaproos in de Willemstraat overvallen. Niet bekend is of er iets buitgemaakt is.













Er is niemand gewond geraakt bij de overval. Via Burgernet wordt inwoners van Bodegraven opgeroepen uit te kijken naar een blanke man van rond de 20 jaar met een grijs vest en een grijze sjaal. De man heeft een plastic tasje bij zich.