Schip vaart tegen spoorbrug Leiden

Archieffoto

LEIDEN - Een binnenvaartschip is tegen de spoorbrug bij de Kanaalweg in Leiden gebotst. Niet bekend is of daarbij gewonden zijn gevallen.





Ook het scheepvaartverkeer op het Rijn-Schiekanaal is gestremd.









Lees ook: Chaos op het spoor rond Leiden, treinverkeer ernstig ontregeld

Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen aan den Rijn is daardoor stil komen te liggen. De oorzaak van de aanvaring is niet bekend. De storing duurt tot 21:00 uur.Ook het scheepvaartverkeer op het Rijn-Schiekanaal is gestremd.