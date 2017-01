Westlandse Zaterdag blijft Westlands, Varend Corso toch niet door Den Haag

DEN HAAG - De Westlandse Zaterdag blijft Westlands. Het Varend Corso vaart dit jaar niet door Den Haag, zoals de organisatie van plan was. Dat is de uitkomst van het spoedberaad dinsdagavond van de organisatie.

'Maar het heeft niets te maken met alle sentimenten die zijn rondgegaan', zegt woordvoerder Jan Verheij tegen Omroep West. 'We hadden een route uitgestippeld, maar we hebben de veiligheidsaspecten daarbij over het hoofd gezien.' Op de vraag wat er precies onveilig is aan de route door Den Haag, wil de woordvoerder niet reageren.Een alternatieve route voor het Varend Corso, is ook niet mogelijk. 'We kunnen gaan rammen, maar dat helpt niet. Dan kunnen we alternatieven bedenken, maar het is vijf over twaalf.'Volgens de organisatie 'zijn er alleen maar verliezers'. Verheij: 'Voor een aantal mensen is het een prettige bijkomstigheid dat de dingen niet veranderen.' Zo waren veel Westlanders waren boos om het aangepaste programma. Zij wilden hun populaire zaterdag niet kwijt. Ook was er protest omdat het corso zelfs helemaal niet meer langs Maasland en Maassluis zou varen.De organisatie heeft met dit besluit de gemeente Den Haag voor een voldongen feit gezet. Het stadsbestuur is per mail geïnformeerd, bevestigt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Morgen zal het bestuur van het Varend Corso de gemeente nader inlichten over de redenen', aldus Revis. De gemeente Den Haag stelde 25.000 euro beschikbaar voor de nieuwe route In 2017 viert het corso de twintigste editie. De organisatie wilde een lang gekoesterde wens laten uitkomen: varen door Den Haag en Scheveningen. Het was de bedoeling om de huidige afstand van 75 kilometer te behouden. Dat betekende dat sommige delen van de route vervallen, zoals Maasland en Maassluis.Het corso zal dezelfde route varen als vorig jaar.