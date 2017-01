Afrika Cup: Ivoorkust strandt in poulefase; Kanon sneller dan verwacht terug bij ADO

Wilfried Kanon tijdens ADO - PEC Zwolle. (Foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - Wilfried Kanon is met Ivoorkust uitgeschakeld in de strijd om de Afrika Cup. Na twee remises tegen Togo (0-0) en Congo (2-2), verloor de verdediger van ADO Den Haag dinsdagavond met zijn vaderland met 1-0 van Marokko. De uitschakeling betekent een snelle terugkeer van Kanon bij ADO.

Twee jaar geleden sleepte Ivoorkust de Afrika Cup nog in de wacht en de verwachtingen waren voor dit jaar dus ook hooggespannen. Maar na drie wedstrijden gespeeld te hebben is de realiteit anders. De regerend kampioen doet niet meer mee om de cup.



Marokko plaatste zich door de overwinning op Ivoorkust als nummer twee in groep C voor de kwartfinales. Congo verzekerde zich van de poulewinst door een zege op Togo (3-1).



Door: Sportredactie Correctie melden