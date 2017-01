28-jarige man uit Alphen aan den Rijn vermist

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie is dringend op zoek naar een verstandelijk beperkte man van 28 jaar oud uit Alphen aan den Rijn. De politie is via Burgernet een zoekactie gestart.





De man draagt een lange bruine jas met een bontkraag en een donkerblauwe broek. Daarnaast heeft hij een groene muts op. De politie roept iedereen die iets over de man weet te bellen met 112.





Volgens mediapartner Studio Alphen is de man vanaf de Tarthorst in Alphen aan den Rijn met zijn snorfiets vertrokken. De man rijdt vermoedelijk tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Het kenteken van de snorfiets eindigt op 97L.

