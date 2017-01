Plastic Soup Surfer met 40.000 handtekeningen voor statiegeld naar Tweede Kamer

LEIDEN - De petitie van de Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga uit Leiden, is 40.000 keer ondertekend. Daarmee heeft hij genoeg handtekeningen opgehaald om zijn burgerinitiatief te mogen aanbieden aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Tinga wil graag dat er statiegeld wordt ingevoerd voor de kleine flesjes, die volgens hem in groten getale als zwerfafval in de natuur te vinden zijn. Eerder ondertekende de Leidse burgemeester Henri Lenferink de petitie Hij vroeg eerder al aandacht voor de zaak door een kleine 180 kilometer naar Engeland te kitesurfen op een surfbord gemaakt van plastic PET-flesjes. De Plastic Soup Surfer wil de petitie nog voor de verkiezingen in maart aanbieden aan de Tweede Kamer.