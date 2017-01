Actiegroep overhandigt ruim duizend handtekeningen aan gemeenteraad Delft

DELFT - Zo'n 1100 handtekeningen zijn dinsdagavond overhandigd aan de gemeenteraad van Delft. De handtekeningen zijn opgehaald door natuurorganisatie KNNV, afdeling Delfland. Zij willen de sloop van een oude boerderij in de Delftse wijk Tanthof tegenhouden, want op de plek waar de boerderij nu staat moet een groot zorgcomplex komen.

Zo'n 20 zorgwoningen en 25 aanleunwoningen moeten op de plek van de boerderij aan het Chilipad komen. Maar volgens de KNNV zorgt de sloop voor een 'ontworteling' van het landschap.'Van oudsher lagen er boerderijen langs de oude ontginningsweg waar Tanthof nu ligt', zegt Geert van Poelgeest, van de KNNV Delfland. 'Deze boerderij laat als het ware de geschiedenis zien van het landschap. En het concept van de zorgwoningen is goed. Alleen het komt op de verkeerde plek.'Van Poelgeest overhandigt de handtekeningen die de KNNV ophaalde voor het oog van Han Schellekens. Hij is directeur van zorgorganisatie Dagelijks Leven, die de 20 zorgwoningen voor haar rekening gaat nemen.'Ik denk dat een kleinschalige woon-zorgvoorziening op die plek van toegevoegde waarde is', zegt Schellekens. 'En ik begrijp dat er vanuit bepaalde groepen andere ideeën leven over de invulling van het terrein. Maar daar heb ik niet echt een mening over.'Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad van Delft een besluit neemt over de boerderij. Maar het college, die voor de sloop is, heeft toegezegd het groen rondom het terrein te behouden mocht het plan doorgaan.