Haagse ondernemer wil eigen 'varend corso' organiseren

De Hollandse Boot van Schram's Vaarnaval in 2015 (Foto: Chris Schram)

DEN HAAG - Nu het Westlandse Varend Corso tóch niet door Den Haag gaat varen dit jaar, is Willemsvaart-ondernemer Chris Schram van plan zelf een 'Vaarnaval' te organiseren. 'We willen alsnog iets moois doen met grachten, boten en gezelligheid op de kades.'

'Het Varend Corso is natuurlijk iets heel leuks,' vertelt Schram op radio West bij Mogge Michiel. 'En ze hebben niet gezegd dat ze echt helemaal nooit meer naar Den Haag komen. Maar het is natuurlijk wel mooi om alsnog een varend festival te organiseren.'



Schram, die sinds 2009 met de Willemsvaart allerlei evenementen en rondvaarten regelt, organiseerde al zo'n 'Vaarnaval' in 2015. Toen gingen er boten met verschillende stijlen muziek de Haagse grachten door: een klassieke boot, een Hollandse boot en een Haagse boot waren onder meer te zien en te horen.



Een echt Haags corso?



Op de vraag of een Haags corso dan ook uit bloemen moet bestaan is geen eenduidig antwoord. 'Het kunnen bloemen zijn, of fruit, of muziek. We willen met alle partijen overleggen zonder iemand te imiteren.'



Schram licht wel al een tipje van de sluier op: de Tong Tong Fair op het Haagse Malieveld heeft aangegeven eventueel interesse in een Indische boot te hebben. 'Hoe het er ook uit ziet en wanneer we het ook organiseren, het is in de eerste plaats gezellig, en een mooie promotie voor de stad. Ik nodig iedereen uit om mee te denken.'