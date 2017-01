Nationale Voorleesdagen van start: prinses Laurentien, ministers en Erik van Muiswinkel doen mee

'De Kleine Walvis' van Benji Davies

DEN HAAG - Prinses Laurentien, acteur Erik van Muiswinkel en de politici Jet Bussemaker en Jetta Klijnsma lezen woensdagochtend kinderen voor in het kader van het Nationale Voorleesontbijt. Zij maken deel uit van een hele groep bekende en minder bekende Nederlanders. Ze lezen de kinderen voor uit het Prentenboek van het Jaar: 'De Kleine Walvis' van Benji Davies.

De Nationale Voorleesdagen, waarvan het Voorleesontbijt de aftrap vormt, bestaan sinds 2004. Het initiatief van Stichting Lezen is bedoeld om het voorlezen aan kinderen tot en met 6 jaar te stimuleren. De Voorleesdagen duren van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari.



Prinses Laurentien leest voor in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. In Den Haag komt minister Bussemaker naar basisschool Erasmus, Erik van Muiswinkel leest in het Kinderboekenmuseum en staatssecretaris Jetta Klijnsma in Stadsboerderij Schildershoeve. Ook minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Martin van Rijn lezen voor. Zij brengen hun woensdagochtend door in Christelijke basisschool De Gantel en Kindercentrum 2Piraten.



