Michaëlla Krajicek ook uitgeschakeld in gemengd dubbel Australian Open

Michaëlla Krajicek in actie. (Foto: VI-Images/Orange Pictures)

DEN HAAG - Michaëlla Krajicek is op het Australian Open-tennistoernooi ook uitgeschakeld in het gemengd dubbelspel. In de kwartfinale moest ze woensdagochtend, samen met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen, haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal uit Colombia.

Spears en Cabal wisten na iets meer dan een uur spelen in twee sets hun tegenstanders opzij te zetten. Het werd 4-6 en 3-6. De 28-jarige Krajicek werd in het enkelspel in Melbourne al in de kwalificaties uitgeschakeld, in het vrouwendubbel strandde ze in de tweede ronde.



