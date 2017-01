Debby Roukens wint regionale Vrouw in de Media Award

Debby Roukens (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Omroep West-presentatrice Debby Roukens heeft de provinciale Vrouw in de Media Award gewonnen. Roukens heeft zich in 2016 volgens 32 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met deze prijs willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dit podium te bieden.





Roukens was in 2016 zelf even onderwerp in het nieuws. Ze diende haar ontslag bij Omroep West in omdat ze boos was over het salaris dat de directeur van Omroep West, Gerard Milo, kreeg. Na overleg met Milo en de toezegging dat hij een deel van zijn beloning inlevert, besloot



Schrik



De presentatrice verbaast zich erover dat vrouwen zo weinig als expert worden opgevoerd in de media. 'Dat idee had ik eerst helemaal niet. Ik schrok toen ik die cijfers zag. Nog geen twintig procent van de experts op radio en tv is vrouw en in de krant ligt het percentage nog lager. Dat is best wel raar.'

Achter Roukens eindigde vrijwilligster Almaz Tesfagerges van VluchtelingenWelzijn met twintig procent van de stemmen op de tweede plaats. Turnster Eythora Thorsdottir eindigt met elf procent op de derde plaats. De stemmers roemen Roukens vanwege het op het spel zetten van haar baan voor haar principes. 'Ik vond het een hele vervelende tijd', blikt Roukens terug. 'Maar de uitkomst is voor iedereen positief geweest, denk ik.' Ze voelt zich geen rolmodel. 'Ik deed dit omdat ik vond dat dit nodig was.'

