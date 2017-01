Foto Thialfschutter vrijgegeven, verblijfplaats niet duidelijk

NOOTDORP - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagavond de foto vrijgegeven van Charles Reinier van der Wouden. De geboren Hagenaar wordt ervan verdacht dat hij 7 januari schoot op schaatssponsor en zakenman Bert Jonker. Dit gebeurde bij ijssportstadion Thialf in Heerenveen.

Jonker reed 7 januari rond 19.00 uur in zijn zwarte Tesla van de parkeerplaats toen hij een man zwalkend op zich af zag komen. Toen Jonker voor hem stopte en het raam naar beneden deed - omdat hij dacht dat de zwalkende man misschien hulp nodig had - trok die een wapen. Omdat Jonker meteen gas gaf, raakte de van dichtbij afgevuurde kogel alleen zijn hand. Het slachtoffer gaf meteen door aan de politie dat hij de verdachte had herkend. Hij zou in het verleden een zakelijk conflict hebben gehad met Van der Wouden.Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen twee weken van alles geprobeerd om de huidige verblijfplaats van Van der Wouden te achterhalen. Omdat dit tot nu toe niet is gelukt, is besloten zijn identiteit openbaar te maken.Van der Wouden en is 56 jaar oud. Hij is niet lang - kleiner dan 1,75 meter - heeft een tenger postuur en draagt mogelijk een ringbaardje. Hij droeg 7 januari vermoedelijk een langere geelbruine jas.Van der Wouden zou volgens de Leeuwarder Courant jarenlang lid zijn geweest van een schietclub in Nieuwkoop en woonde hij in Nootdorp. Tegen de man is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.