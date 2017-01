'Dit inspireert verschrikkelijk', Chocoladefabriek Gouda scoort als bieb nieuwe stijl

GOUDA - Het gaat weer beter met de bibliotheken in Nederland. Dit staat in de 'bibliotheekmonitor' die minister Jet Bussemaker woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het aantal volwassen leden daalde in 2015, maar het aantal jeugdleden nam toe tot 2,3 miljoen. Zij leenden 38 miljoen boeken. In totaal leenden de 156 bibliotheken 73 miljoen fysieke boeken en vier miljoen e-books uit.

Volgens Bussemaker is de bieb een 'aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassenen graag komen'. 'Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. 'De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden.'Een voorbeeld van zo'n 'bibliotheek nieuwe stijl' is de Chocoladefabriek in Gouda. Dit is een samenwerking van de stadsbibliotheek Gouda, het streekachrief Midden-Holland, drukkerswerkplaats Gouda en Kruim Eten & Drinken.'Dit is een heel levendige omgeving', vertelt directeur Erna Staal. Ook zij signaleert een opleving van de bieb. 'We trekken meer bezoekers en we lenen meer uit.'Het samengaan met verschillende andere instanties heeft de bibliotheek, die in 2015 werd uitgeroepen tot beste van Nederland , volgens haar goed gedaan. 'Tien jaar geleden lag de nadruk op boeken uitlenen. Nu zijn we veel meer een ontmoetingsplaats. Je kan niet doen alsof laptops en iPads niet bestaan. Jongeren blokken hier voor hun tentamens, maar er wordt ook kennis en informatie gedeeld. We bieden ook allerhande cursussen aan, zoals een programmeercursus. Alles kan. Dit inspireert verschrikkelijk.'