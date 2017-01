Leiden krijgt megabioscoop

Megabioscoop Leiden (Foto: Bioscopen Leiden)

LEIDEN - Leiden krijgt er een nieuwe bioscoop bij. De Geus, zoals de megabioscoop gaat heten, komt in een nieuw gebouw aan de Stationsweg op de plek waar op dit moment de Jumbo is gevestigd. In het complex komen acht zalen, een congresruimte, woningen en horeca.





Dat deze megabioscoop er komt, betekent niet dat andere bioscopen zullen verdwijnen, aldus De Kok. Er zal worden samengewerkt met andere Leidse bioscopen: Lido, Trianon en het Filmhuis.



Nieuwsgierig geworden? Zo gaat de De Geus eruitzien:









