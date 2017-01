Haaglandse padden boffen: recordaantal geholpen bij oversteek

DEN HAAG - De Dierenbescherming afdeling Haaglanden heeft vorig jaar tijdens de paddentrek de meeste amfibieën overgezet van heel Nederland. Verdeeld over elf trajecten werden ruim 10.000 diertjes de weg over geholpen. Daarmee blijft de Dierenbescherming afdeling Haaglanden de Werkgroep padden Amerongen ruim 1500 amfibieën voor. De KNNV-afdeling Delfland staat op plaats vier, met bijna zevenduizend overgezette diertjes.

De paddentrek is het verschijnsel dat zich elk jaar voordoet als de amfibieën uit hun winterslaap komen en massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht trekken om hun eitjes daar af te zetten en te bevruchten.Vanwege de zachte winter begon de amfibieëntrek al eind februari 2016. Het grootste aantal amfibieën verplaatste zich tussen 20 maart en 6 april. In die twee weken werden meer dan 79.000 amfibieën overgezet.Het meest overgezet werd de gewone pad (101.841), de bruine kikker (13.862) en de kleine watersalamander (5.377). Van de boom- en springkikker werden er maar weinig diertjes overgezet: van beide soorten slechts drie.Voor de paddentrek van dit jaar zoekt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland nog 250 mensen die willen helpen om de amfibieën over te zetten. De extra handjes zijn nodig op locaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg.