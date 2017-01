Telefoondief meldt zich na beelden in Team West

Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Een vrouw heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld nadat ze te zien was in het opsporingsprogramma Team West. Ze wordt verdacht van het stelen van de telefoon van een 11-jarige jongen. Die had het toestel per ongeluk in een winkel in Zoetermeer laten liggen.





De jongen kwam intussen terug met de vraag of de caissière de telefoon had gevonden. De vrouw stond op dat moment nog naast hem, maar liep vervolgens de winkel uit. Toen ze de beelden dinsdagavond in Team West zag, stapte ze naar de politie. Of ze de telefoon nog in haar bezit heeft is nog niet bekend.

Op bewakingsbeelden was de diefstal duidelijk te zien. De jongen deed afgelopen zomer een boodschap voor zijn moeder bij Etos aan het Oosterheemplein in Zoetermeer. Tijdens het afrekenen legde hij zijn telefoon even op de toonbank. Toen hij vertrok, vergat hij hem per ongeluk mee te nemen. De vrouw die na hem afrekende zag de telefoon liggen en stopte hem in haar tas.De jongen kwam intussen terug met de vraag of de caissière de telefoon had gevonden. De vrouw stond op dat moment nog naast hem, maar liep vervolgens de winkel uit. Toen ze de beelden dinsdagavond in Team West zag, stapte ze naar de politie. Of ze de telefoon nog in haar bezit heeft is nog niet bekend.

Door: Redactie Correctie melden