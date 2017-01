Vermiste man uit Alphen aan den Rijn weer terecht

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een verstandelijk beperkte man van 28 jaar uit Alphen aan den Rijn is weer terecht. Dinsdagavond was de politie een zoekactie gestart via Burgernet.





De politie meldt woensdagochtend dat de Alphenaar gezond is terug gevonden. Meer bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt.

De man was vanaf de Tarthorst in Alphen aan den Rijn vertrokken met zijn snorfiets , vermoedelijk in de richting van Leiden.