Partij voor de Dieren wil verbod op tijdelijke kinderboerderij Mariahoeve Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad wil dat er geen mobiele kinderboerderij in winkelcentrum Mariahoeve komt. Op 15 april staan er verschillende dieren op Het Kleine Loo in Den Haag. De politieke partij vreest voor het welzijn van de dieren.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen wil dit soort pop-up kinderboerderijen verbieden. ‘De dieren in een mobiele boerderij staan op een vreemde plek, tussen vreemde geluiden en midden in de drukte. Dit veroorzaakt stress bij de dieren’, aldus Teunissen.



Peter Friesen, kaasboer en voorzitter van de winkeliersvereniging, noemt het onzin. ‘Zijn ze er wel eens geweest?’, vraagt hij zich af. ‘We hebben het eerder gedaan. Als ik zou twijfelen over het welzijn van de dieren, zou ik het nooit nog een keer organiseren.’ Volgens Friesen is het goed geregeld voor de dieren. ‘Er is geen markt, dus zo druk is het niet. De dieren worden goed gevoed, ze staan op een goede ondergrond en er zijn altijd verzorgers bij.’



'Welzijn staat voorop'



De konijnen, kippen, geiten, schapen en pony's komen van een grote boerderij in Brabant, laat evenementenbureau Firma Eventz weten. 'Het welzijn van de dieren staat voorop. Onze dierenverzorgers zien erop toe dat de dieren bij alle activeiten goed behandeld worden, en dat ze voldoende eten, drinken en rust krijgen. En natuurlijk dat zij net zoveel genieten als de gasten.'



De Partij voor de Dieren in Den Haag wil niet alleen tijdelijke kinderboerderijen, maar ook roofvogel- en paardenshows op drukke markten verbieden. ‘Het lawaai, de drukte en het transport hebben een negatief effect op de dieren. Dit zou allang verboden moeten zijn’, vindt Teunissen.